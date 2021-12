Vers un réseau-troglo ?

A chacun ses rêves... Enfin, des prémices de travail collaboratif ! Grâce aux actions entreprises par un PNR particulièrement actif, plusieurs associations se retrouvent dans la même nasse, ou nacelle pour prendre un envol commun. Pour la première fois, le CTATP (Carrefour Troglodyte Anjou Touraine Poitou) et la Troglothèque sont embarqués dans la même galère. A cela je préfère l'embarquement pour Cythère ! D'autant que dans ce lieu emblématique, il y a des fouilles encore possibles...Bref, j'arrête mes digressions, ravi de ce travail collaboratif dont je rêve depuis des années. Nos deux associations auraient, semblerait-il, des intérêts communs et la possibilité de "naviguer. ensemble"? C'est ce que le PNR a réussi à initier. "Plus on est de fous... plus on est fort...". On peut rêver...Mister Trog, des Troglonautes, euh de la Troglothèque.Liens à consulter :