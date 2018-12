Un portail grand ouvert Pub et soutien

5 non, 6? 7 ans ? Peut importe i le Portail continue et s'enrichit de toutes nos expériences. Nous relayons toutes sortes d'infos concernant le Monde Souterrain depuis un certain temps. Le travail s'est densifié au fil du temps et ne nous permet plus la régularité des premières années. Mais la matière est là : nous engrangeons les sujets et les publions à notre rythme, tranquillement. C'est que nous sommes une petite équipe.

« Notre planète occupe une place particulière dans le système solaire parce qu’elle abrite la vie et parce que sa surface est active : les océans et l’atmosphère sont agités, les glaciers coulent, et ses continents semblent danser la tecktonik, au tempo de la géologie !

L’environnement géologique est le support à l’émergence de la vie sur Terre. Cet environnement occupe depuis toujours une place centrale dans le développement de la biodiversité et en est le socle. Comme il est le socle des sociétés humaines qui l’exploitent pour ses ressources minérales.

La géodiversité est indissociable de la biodiversité. Sa prise en compte permet donc d’améliorer la gestion du vivant. En effet, dans la nature, tout est lié, à toutes les échelles de temps et d’espace ; et le temps de la nature est bien plus long que le temps de l’Homme. »



Cette préface de Nicolas Hulot (« Patrimoine géologique, Inventaire national »)

De Patrick de Wever, Grégoire Egoroff, Annie Cornée) illustre à merveille le propos du Portail des Trogloautes et notre interêt croissant pour les aspects souterrains de notre planête, socle de nombre de cultures qui puisent dans leur passé souterrain. Après l’Australie et ses premiers habitants dont nous relatons les modes de vie, vous pourrez découvrir les trésors que nous avons ramené d’Espagne, ainsi que ceux que recèlent le Saumurois en cette fin d’année marquée par les fêtes de Noël. Bonnes lectures à toutes et à tous.



Les trogs écrivent.. Sur le portail et au bureau de l'association vous pouvez également vous procurer:



"Habitat et art de Vivre" Patrick Edgard -Rosa et Marie Heraud 25 euros

"Troglos de Chine" Patrick Edgard- Rosa 10 euros

"Dico Troglo" Chantal Bouin 10 euros















Adherez ! Soutenez nous ! ADHESION PORTAIL DES TROGLONAUTES





Adhérer, c’est nous permettre de vous informer, de vous faire partager la cause du Troglodytisme , plus généralement des cavités creusées en France et depuis quelques années également à l ‘étranger.



Soyez nos contributeurs, n’hésitez pas à nous faire parvenir toutes les infos concernant des manifestations en sites troglos, vos découvertes , vos expériences,vos soucis.

Nous sommes attentifs à vos requêtes et saurons vous diriger pour tout conseils vers des experts de cet univers souterrain.

Adhérer c’est agrandir la communauté des troglonautes et lui permettre d’avoir des actions et des soutiens de qualités.



ADHERER ,c’est facile:

Particulier ou association: 20€ l’an

Entreprise ou institutionnel: 30 € l’an

Chèque à l’orde de l’association « les Intraterrestres » 3 rue Antoine Cristal 49730 PARNAY

Paypal à l'adresse mail : contact@troglonautes.com

Versement liquide ou virements acceptés (bien indiquer vos noms , adhésions en objet )

Iban FR33 3000 2051 3400 0007 2987 K11 BIC CRLYFRPP

Vous recevrez en pièce jointe de votre reçu, une carte de membre du portail.



Les intraterrestres vous remercient de votre soutien .www.troglonautes.com.



Signé Troglita, (Chantal Bouin)











