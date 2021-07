Un été à La Troglothèque Comment ça ! Vous ne connaissez pas la Troglothèque ?

Durant tout le mois d'août, La Troglothèque vous accueille du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h pour offrir ses espaces à votre curiosité au travers d'un parcours pédagogique qui a fait ses preuves depuis le début de l'été. Alors, n'hésitez pas à franchir l'entrée gardée par une chauve-souris.

" Comment ça ! Vous ne connaissez pas la Troglothèque ?" Il y a de fortes chances que vous soyez accueillis par ce leitmotiv lancé par Eunice, notre stagiaire émérite et talentueuse qui sait attirer les hésitants et les guider au travers de notre toile troglodytique. Nous bénéficierons de son dynamisme jusqu'en octobre et puis elle prendra son envol.









Voyages, voyages Le Vestibule est l'espace consacré à la Côte saumuroise, à l'actualité des sites troglodytiques comme à celle du Village des Métiers d'Art qui nous entoure.

Ensuite, Eunice vous emmènera découvrir les thématiques abordées tout au long du parcours, ponctué de vidéos, de diaporamas et d'animations imaginées pour les plus jeunes.

Vous pourrez terminer la balade à la boutique, consulter ou acheter quelques ouvrages que nous mettons à votre disposition.





A venir à la Rentrée Nous préparons d'ores et déjà notre événement annuel, les Troglodays consacrés cette année au thème du Végétal, qui se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 2021 et réunira quelques partenaires associés à notre démarche.

Bonnes vacances à toutes et à tous !





La Troglothèque, rue du Château Gaillard, Village des Métiers d'Art, 49730 Turquant

Entrée : 2 euros (adultes), conditions particulières enfants et turquantais.

"le portail des troglonautes" www.troglonautes.com

Site internet : www.troglotheque.com (en cours de restauration)



