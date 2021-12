Troglos de Noël Balades hivernales

La Troglothèque a sélectionné pour vous deux lieux empreints de la magie de Noël, ambiances garanties.

Pierre et Lumière Ouverture pendant les vacances de Noël à partir du 18 décembre.

Pierre et Lumière ré-ouvre ses portes pendant les vacances de Noël, tous les jours, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, de 14h00 à 18h00.

Venez découvrir, au rythme des chants de Noël, 20 monuments représentant les joyaux du Val de Loire. Eglises, villes, villages et châteaux sculptés dans une splendide carrière souterraine.

Destination famille !

Petits et grands pourront échanger autour d’un jeu de piste à la fois distrayant et pédagogique. Beaucoup d’observation, un peu de réflexion pour découvrir les secrets cachés dans la pierre de tuffeau par le sculpteur Philippe Cormand.

Pierre et Lumière est un des 3 sites Saumur TrogloNature. Il est situé à Saumur St Hilaire St Florent, à 100 mètres du musée du Champignon et des Jardins du Puygirault.

A Saumur St Hilaire St Florent, suivre la direction de Gennes.

Pierre et Lumière se situe à 1 km de la sortie de St Hilaire St Florent.







Maisons troglodytes de Forges Marché de Noël

Les Maisons troglodytes de Forges constituent aujourd’hui le plus grand site privé d’habitations troglodytiques ouvert au public dans le Maine-et-Loire. Situé sur le territoire de la commune de Dénezé-sous-Doué, à quatre kilomètres de Doué-la-Fontaine, ce hameau se cache dans la plaine, car seules les cheminées sont visibles lorsque le visiteur arrive sur les lieux. À l’approche des fêtes de Noël, l’association Troglo’thentic, présidée par Jan Rewerski, qui gère le site, organisera samedi 18 et dimanche 19 décembre, un marché de Noël en troglodyte avec la participation de plus d’une quinzaine d’exposants. L’occasion de trouver des idées de cadeaux de Noël à quelques jours des fêtes de fin d’année. Sur les stands alimentaires, vous trouvez de quoi préparer les fêtes. Les artisans seront également au rendez-vous pour vous proposer des idées cadeaux : créations diverses et variées, ferronnerie, poterie… Et surtout, les visiteurs découvriront toute la magie de ce site atypique, avec sur place, restauration de fouées et buvette. Le marché de Noël en troglo, aux Maisons troglodytes de Forges, aura lieu samedi 18 décembre, de 10 heures à 20 heures et dimanche 19 décembre, de 10 heures à 18 heures.

10 Rte de la Fossé, 49700 Dénezé-sous-Doué, 02 41 59 00 32









