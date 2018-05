Troglodytes et sarcophages Ludique et culturel

Venez découvrir ou retrouver « Troglodytes & Sarcophages » qui vous dévoile un pan de l’histoire des troglodytes à l’époque mérovingienne. L’archéologie a révélé un site unique en Europe, aujourd’hui classé au titre des Monuments Historiques. Les parois de falun vibrent encore du travail d’extraction des milliers de sarcophages, une industrie attestée dès le Ve siècle. Les sarcophages produits ici, surtout commercés par voie d’eau, seront exportés jusqu’en Angleterre ! Didier Chabot vous embarquera au fil du temps.



Un ensemble troglodytique original

Soyez les bienvenus

Rendez-vous à 20h30 ...

(réservation nécessaire)

Didier Chabot « Troglodytes & Sarcophages »

1, rue de la croix Mordret, Doué-la-fontaine, 49700 Doué-en-Anjou

06 77 77 06 94 ou 02 41 59 24 95

troglo-sarcophages@orange.fr www.troglo-sarcophages.fr



À voir aussi : refuges souterrains, chapelle, ferme, cave à vin, autant de témoins de l’univers du troglodytisme de plaine. L’un des sites les plus complets de l’époque médiévale.

C’est l’occasion avec le beau temps, de profiter de votre soirée du 25 mai, demain soir pour vous amuser au coeur des Troglodytes.Une chasse au trésor vous permettra de découvrir "Troglodytes et Sarcophages" et de passer à bon moment à résoudre des énigmes en équipe dans une ambiance sympathique pour trouver le ... trésor.

Rejoignez nous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/troglonautes

Rédigé par Patrick Edgard Rosa le Jeudi 24 Mai 2018 à 18:15





