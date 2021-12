Troglo de prestige en Saumurois

Le rez de chaussée de la maison principale vous ouvre la porte sur le séjour-salon doté de deux cheminées en opposition.



La cuisine tout à côté vous propose une double entrée également côté terrasse.



Côté nuit, l'étage vous propose une salle d'eau et trois belles chambres.



La maison annexe, quant à elle, vous séduira par ses immenses volumes de chambres, de salles d'eau, de cuisine dans le roc pour un dépaysement total. Vous recherchez l'originalité de la région sans être pour autant dépaysé, vous avez trouvé votre endroit.



L'étage de cette maison annexe peut devenir une belle salle de réception, un endroit de coworking ou toute autre fonction selon vos besoins.



Cet ensemble immobilier de plus de 320 m² vous offre également différents espaces ateliers, garages, sans oublier les greniers également dans le roc, les majestueuses caves.



Ce lieu est un véritable endroit de quiétude, à l'abri de regards et très inspirant.



Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Catherinee Jegu au 06 83 56 82 19