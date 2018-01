Troglo de charme à acheter

Composée d'une partie bâtie à deux niveaux ( cuisine, salle à manger au rdc et chambre à l'étage) et d'une partie troglo (chambre, salle d'eau, salon monumental), ce troglo orienté au sud, sud-ouest est doté d'une cour intérieure protégée par des murs.

Nombreuses dépendances sous roche et grandes caves offrent de nombreuses possibilités d'agrandissement.



Idéal pour gîte, activité artisanale, artistique ou viticole.

Surface maison 95m2 + nombreuses dépendances