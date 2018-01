See you later Yves Charles !

(1944-2018)

Yves Charles Fercoq laisse un grand vide dans les « troglos ». Il nous a quittés le 5 janvier dernier, à l’âge de 73 ans. L’équipe des Trogs se joint à sa famille et à ses nombreux amis et partagent la douleur de sa disparition .





Traducteur, dessinateur, animateur de dessins animés, Yves Charles était un Holmésien passionné. Il était l'un des quatre fondateurs de la "Société Sherlock Holmes de France" en 1993. Il était membre de la Mini Tonga Society. Il a créé deux maisons de poupées holmesiennes : le salon Baker Street et la maison de Nathan Garrideb.

Il nous avait grand ouvert sa demeure troglodyte qui surplombe la Loire à l’entrée de Monsoreau. Je l’ai découvert lors des reportages réalisés pour « Troglos, Habitat et art de vivre ». Depuis, il avait l’habitude d’illustrer quelques sujets « légers » évoqués sur le Portail des Troglonautes. Nous nous rencontrions de temps en temps pour échanger, rire au Lion d’Or où il avait ses habitudes.



Les Trogs perdent un complice, un joyeux drille qui participait de temps en temps à nos moments de détente.



So long, YCF !