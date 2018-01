Les pétales de la Rose Bleue La passion des troglos

Nous sommes arrivés dans la région à la même époque. Karin et Christophe Chopin ont fait du chemin depuis, à force de courage et de ténacité. La Rose Bleue est constituée de pétales différentes : le site, l’habitation, l’atelier, les chambres d’hôtes, et maintenant s’ouvre de nouveaux projets longuement muris par Karin : LassOtrOglo et le TrOglOuglOu, deux concepts « OriginO » par essence même troglodytiques.



Cela fait 18 ans que la Famille Chopin s’est installée sur les lieux. Que de chemin parcouru par ce couple et leurs deux fils qui se sont rapidement accommodés et adaptés à un mode de vis particulier. J’ai connu plusieurs physionomies au site, des demeures anciennes, vétustes jusqu’à l’ouverture des nouveaux espaces et des gites ouvert au tourisme de ces dernières années. Après l’excavation et la remise en état des anciennes cavités dans les premières années, le site a pu bénéficier d’aides dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale (PER) et poursuivre son projet d’établissement touristique. Dans le même temps, Karine continuait de développer son activité de poterie et de proposer plusieurs animations et stages ouvert au plus grand nombre. Il y eut également le « Lézard troglo » l’asso qui permit de dynamiser un certain temps La Rose bleue.



A l’aube de cette année 2018, Karine se recentre sur des créations nouvelles et personnelles en poterie et va contribuer à faire durablement découvrir l’originalité du monde des Troglos au travers de deux nouveaux « outils » : l’Asso « LassOtrOglo » créatrice d’un certain nombre d’évènements à venir ( expos, ateliers) et le « TrOglOuglOu », café-concert, rencontres garanties.

En préambule, le site de la Rose Bleue a offert son Noël troglo ouvert à tous, le 9 et 10 décembre dernier.



La Rose Bleue : 21 rue de la Croix-de-fer, Doué-La-Fontaine : 02 41 59 86 83



