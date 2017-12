L’éolien bat de l’aile Avis de grand vent

Battre de l’aile : l’expression du XVIIe siècle fait référence à un oiseau qui ne volerait qu'avec une aile. Ce qui serait très handicapant et une perte d'efficacité énorme. Le terme peut s’appliquer au projet d’installation d’un Parc éolien à Dénezé-sous-Doué apparemment mal en point.

Il y a quelque temps déjà, nous avions été alertés par une association douessine à l’initiative de certains habitants de la commune, inquiets des répercussions visuelles et souterraines que ne manqueraient pas de provoquer l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune. Ils peuvent a priori respirer : le projet d’implantation datant de 2014 pourrait bien être enterré.

Les éoliennes issues d’un projet d’implantation sur la commune de Dénezé-Sous-Doué ne pousseront peut-être pas. Le Commissaire enquêteur Pierre Benneville, chargé de l’enquête publique relative à l’établissement d’un parc éolien de 6 éléments a rendu un rapport défavorable à la satisfaction des communes incluses dans le périmètre règlementaire.



Et puis apercevoir une éolienne en arrière-plan d’une magnifique demeure seigneuriale datant du 16ème ou 17ème siècle, c’est pas top, non ?



Rédigé par Patrick Edgard Rosa le Jeudi 28 Décembre 2017 à 15:45





