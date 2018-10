Jean-Claude Gazeau encore et toujours Echappées belles

Il y a quelques temps un nouveau volet consacré à la vallée de la Loire a été diffusé sur France 5. Cette fois l'équipe s'est interessée aux métiers de la pierre et, pour illustrer cette émission, a approché Jean-Claude Gazeau. A 75 ans, les ailes continuent de pousser sur le dos de ce sculpteur et tailleur de pierre enraciné à Dampierre sur Loire.

De père en fils Tailleur de pierre de père en fils depuis quelques générations, le grand-père Louis Gazeau passionné de sculpture, réalise plusieurs œuvres à côté de son métier de tailleur de pierre dans le bâtiment. Malheureusement, ses créations se sont trouvées dispersées et Jean-Claude n'en a retrouvé nulle trace. Le père, Marcel, poursuit la transmission familiale et ne travaille que dans le bâtiment. Jean-Claude prend la suite, travaille sur les façades mais s'oriente vers la taille de pierre architecturale et crée son entreprise de cheminées de style, tout en s'adonnant à la la sculpture sur tuffeau. A 75 ans, il est toujours en train de créer et de sculpter pour son plaisir.

L’ homme qui murmurait à la pierre L’ atelier jouxte son habitation. Aux techniciens venus réaliser le reportage, vêtu de son sarreau blanc et de son couvre-chef (vêtement du tailleur de pierre) il dévoile ses outils… Le dévorant dévore la pierre, le polissoir la polit. Il explique la pierre , en dit long sur les « chnards » et comment éliminer l'obstacle…

Sur l’établi, une pierre de tuffeau dégrossie à la scie est prête à être affinée : un souhait de batelier de Loire. Il réalise un soc qui va prendre la forme d'une coque de bateau pour une gabarre. Jean-Claude va y incruster des vagues dynamiques. Les traits de préparation en place, il attaque en douceur la pierre à l’aide d'une polka, rabote le layage avec son dévorant pour la terminer au polissoir. Tout semble simple, la pierre se plie, la forme naît.

Troglo-art

La cave dans le roc est un lieu d'exposition. L’ancienne champignonnière renferme dans ses entrailles une camionnette… Au cours de l'année 1958, il y a eu un effondrement et le véhicule s'est trouvé emprisonné. La Citroën B12 des années 1930 n'est plus jamais sortie de la cave.

Jean Claude trace son chemin sculpté dans le tuffeau : il s’est investi activement dans les Journées du Patrimoine, a tenté de s’inscrire dans le challenge annuel organisé par les Caves Bouvet-Ladubay sur le thème du cheval. Bon, l’aventure est encore au bout du chemin, et notre homme éprouve toujours un vif plaisir à recevoir ses visiteurs et ses amis.



Photos et sujet : Troglita, alias Chantal Bouin.



