Cavités à lire et à découvrir

Si vous êtes à la recherche de sites à découvrir pour quelques séjours à venir, voilà de quoi satisfaire votre curiosité à l’étranger ou sur le territoire.



Petra, One more time Le Monde et National Géographic se sont associés pour publier une série d’ouvrages consacrés aux grandes cités antiques dans leur splendeur passée. Chaque ouvrage, illustré de magnifiques images scientifiques en 3D, ­ressuscite leur architecture et les civilisations dont elles sont le berceau. Le premier numéro (3, 99 euros) est consacré à Pétra (Jordanie).

Longtemps à l’abri des regards du monde, Pétra connaît un immense succès. Pour les passionnés d’architecture souterraine, c’est un pèlerinage « obligé » que les Trogs rêvent de réaliser.

Située au milieu des montagnes du désert, dans l'actuel sud-ouest du Royaume hachémite de Jordanie, Pétra était autrefois une ville prospère, capitale de l'empire nabatéen entre 400 et 106 av. J.-C., étape-clé des routes caravanières reliant l’Orient et l’Occident.

L’intérêt de cette dernière publication tient aux représentations 3D qui donne au site une réalité virtuelle des plus significative. S’ajoute les alentours de Pétra, notamment la découverte de la « Petite Pétra » (Siq-el-bared).

Les autres ouvrages sont consacrés à Palmyre, Pompéi, Rome, Athènes…au prix de 9, 99 euros, pas un centime de plus.

L’Art pariétal de Cro-Magnon Tout, tout vous saurez tout sur Cro-Magnon. A découvrir, un petit ouvrage remarquable a été réalisé par Brigitte et Gilles Deluc : c es deux préhistoriens français, spécialistes de la grotte de Lascaux, de l'art paléolithique en Dordogne, de la vie des « Cro-Magnons » (nutrition, sexualité et pathologie) et de l'histoire de la Préhistoire en Dordogne, nous livrent le fruit d’un travail riche en information, remarquablement documenté et illustré.

Editions Ouest France, 14, 15 euros.





