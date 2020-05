Allo, Hello troglos ! Promotion de la Région (1)

C’est bon ! On sort de cette période léthargique, en ce qui concerne l’activité touristique. Plusieurs signes d’encouragement et avant-coureurs dévoilent un certain frémissement tant attendu par la plupart des acteurs du tourisme, que ce soit des sites, des établissements hôteliers, restaurateurs et gites de location saisonnière. Nombre d’entre eux annoncent leur prochaine ouverture et, cerise sur le gâteau, la région s’est trouvée valorisée dernièrement au Journal Télévisé de 20h.

Zoom sur la Loire par Marc de Chevigny

Espérons que notre quiétude saura rassurer et attirer dans la certaine modération en vigueur de nombreux visiteurs en quête de vraies vacances.



https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/zoom-sur-la-loire-10777539.html?fbclid=IwAR3-vkY40cZckdUe2LrIvBQMjzWfISrzkU_bAzuDKml__OsGvgHzpnvpCqE







En quelques minutes ce qui fait notre spécificité est mis en valeur : Le fleuve et ses pratiquants, le Cheval dans son beau costume d’apparat, la vigne, les Châteaux et… les habitants troglodytes. Tous ont eu la chance d’un confinement serein.Espérons que notre quiétude saura rassurer et attirer dans la certaine modération en vigueur de nombreux visiteurs en quête de vraies vacances.

Ouvertures annoncées Plusieurs sites ont d’ores et déjà la rentrée pour « le jour d’après » comme on dit… Nous vous tiendrons au courant toute la semaine des premiers départs de cette saison particulière régie par des consignes strictement mises en place et appliquées pour le confort et la sécurité de nos futurs hôtes pour la période à venir.

Farfadines et troglos, Première !

« Bonjour ! Les Farfadins sont heureux de vous annoncer qu'ils seront en mesure de vous accueillir à nouveau à partir du 2 juin.

Nous préparons activement le site, purifions nos chambres, toutes indépendantes des unes et des autres avec leur terrasse individuelle ou nous pourrons vous servir le petit déjeuner. Nous peaufinons les jardins et préparons les mesures sanitaires indispensables a notre sécurité commune.... Les sites touristiques locaux annoncent leur réouverture, les restaurants s'organisent pour les plats a emporter... Bref, vous pouvez des maintenant prévoir votre séjour chez nous, soit en réservant en ligne sur notre site, soit en nous téléphonant. A très bientôt ! »



21 Rue de la Croix de Fer, 49700 Doué-en-Anjou

http://www.farfadine.fr/ farfadine@orange.fr

02 41 59 39 35



A suivre…



Les chambres proposées par Karine Chopin sont situées à Doué-La-Fontaine. Elles sauront vous enchanter :



