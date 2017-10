Xi Jinping et les troglos Nuits de Chine, nuits calines…

L’actualité internationale nous a livré une nouvelle d’importance à la suite de la reconduction du leader chinois aux commande du vaste Empire du Milieu : le premier dirigeant chinois a vécu dans les « trous » chinois ! (pour rappel « yaodong »). Comme quoi, le Monde Souterrain possède richesses et célébrités.

Nous avions déjà évoqué le passé troglodytique de Xi Jingping lors d’un précédent sujet (http://www.troglonautes.com/Xi-Jinping-ou-le-destin-d-un-troglodyte-chinois_a858.html?preview=1)





Petit village de Chine deviendra grand

Les Echos, a récemment publié un article sur la jeunesse du dirigeant chinois passé dans un village au plus profond du Shanxxi. (« Dans la grotte de Xi Jinping »), sujet dont nous vous invitons à tirer la substantifique moelle : les conditions de vie dans les habitations troglodytiques (« yaodongs », terme que nous préférons à celui de « grottes »), utilisées également à une certaine période de sa vie par son illustre prédécesseur Mao Zédong.

Le Village de Liangjiahe est aujourd'hui un haut lieu du tourisme « rouge » et abrite le yaodong devenu célèbre et qui n’a que peu changé au fil du temps.



En savoir plus sur

(https://www.lesechos.fr/monde/chine/030681429378-dans-la-grotte-de-xi-jinping-2122853.php#ww4YiyuromJ1i8B1.99) Le numéro un chinois Xi Jinping a obtenu mercredi un nouveau mandat à la tête du Parti communiste chinois (PCC), entouré d'une équipe dirigeante sans dauphin présumé pour lui faire de l'ombre. Sa doctrine figure désormais dans la charte du Parti, ce qui lui confère un statut équivalent à celui de Mao Tsé-toung.Les Echos, a récemment publié un article sur la jeunesse du dirigeant chinois passé dans un village au plus profond du Shanxxi. (« Dans la grotte de Xi Jinping »), sujet dont nous vous invitons à tirer la substantifique moelle : les conditions de vie dans les habitations troglodytiques (« yaodongs », terme que nous préférons à celui de « grottes »), utilisées également à une certaine période de sa vie par son illustre prédécesseur Mao Zédong.Le Village de Liangjiahe est aujourd'hui un haut lieu du tourisme « rouge » et abrite le yaodong devenu célèbre et qui n’a que peu changé au fil du temps.En savoir plus sur



Rejoignez nous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/troglonautes

Vous avez aimé cet article, cliquez sur “j’aime”.

http://www.troglonautes.com/Xi-Jinping-ou-le-destin-d-un-troglodyte-chinois_a858.html?preview=1Vous avez aimé cet article, cliquez sur “j’aime”.



Rédigé par Patrick Edgard Rosa le Mardi 31 Octobre 2017 à 09:55 | Lu 31 fois





Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte