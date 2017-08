Un joyau en troglo troglo immo

Le coteau saumurois regorge de belles demeures tantôt discrètes, tantôt imposantes. Sur la Côte saumuroise, un vaste ensemble semi troglodytique attend un heureux nouveau propriétaire. L’endroit est bien connu des Trogs et fortement apprécié.



Pour les amoureux des troglos et du tuffeau, vous découvrirez une vaste maison accrochée au coteau alliant agréablement les trois époques (troglo-XVème et XVIIIème) filmée par France3 le 13 janvier dernier. Les lieux attendent l’heureux élu…

Le chemin d'accès vous conduira en haut du coteau et s'arrêtera devant le jardin fou et structuré à la fois. Quelques marches et vous serez dans le grand salon-salle à manger de plus de 80 m² avec une majestueuse cheminée. La cuisine tout à côté, accessible également par l'extérieur, se prolonge par l'arrière cuisine/buanderie ainsi que la grande chaufferie. Au niveau de ce vaste séjour vous bénéficierez également d'un bureau et d'un salon en troglo. Côté nuit, au premier étage, vous découvrirez 3 chambres, 2 salles de bains et au deuxième étage une 4ème chambre. Vous serez charmés par les belles pièces intérieures taillées dans le roc et extérieures avec les grandes caves ainsi que son magnifique passage souterrain pour les voitures. Beau jardin attenant avec verger, pigeonniers, ancien pressoir, four à pruneaux... Le tout sur un terrain clos, arboré et paysagé de 3225 m².



Par le détail Rez de chaussée . cuisine 21 m2, arrière-cuisine/buanderie 6,80 m2, séjour-salon 82 m2 avec

2 chambres dont une en tuffeau du XVème siècle, bureau 7,60 m2, autre salon en troglo 23 m2+

dégagement de 13 m2 wc. chaufferie 42 m2 avec superbe cheminée en tuffeau.

premier étage : dressing, 3 chambres (9,75 m2- 15,30 m2 et 21,30 m2 avec salle de bains/wc privative

9,30 m2 salle de bains/wc 6,60 m2

Deuxième étage . chambre 20,80 m2.

Grandes galeries de caves.

Chauffage central fuel (1 500 à 2 000 litres/an) Tout à l'égout. Taxe foncière 2015 : 703 €.

Cette demeure de charme qui bénéfice de tout le confort moderne est exceptionnelle compte tenu du caractère semi-troglodytique et de sa vue dominante sur la vallée de la Loire.

Pour toute information, contactez Catherine Jegu, conseiller SAFTI, 06 83 56 82 19, catherine.jegu@safti.fr



