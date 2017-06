Trogloscope du week-end 10-11 juin, dernière minute !

Il va faire chaud durant tout le week-end. Mettez vous donc au frais !

Découverte des troglos et de la vigne en gyropode tout-terrain Voilà un bon moyen de locomotion pour découvrir le village de Souzay-Champigny et ses troglos. Après une rapide formation vous pourrez vous déplacer avec vélocité et sans bruit. Durée de la balade, 1h30, tarifs adulte 39 euros, enfants (10-16 ans) 29 euros. Sur réservation (4 personnes mini) Prèvoir une tenue adaptée et de bonnes chaussures fermées.

Aujourd’hui, atelier créatif à la Rose Bleue Venez découvrir ou redécouvrir les techniques de travail de l’argile (tournage, estampage, modelage, sculpture, émaillage) à travers des modules libres ou à thème dans une ambiance ou règne la convivialité et la bonne humeur au pays des farfadets

21 rue de la Croix de Fer 49700 Doué-La-Fontaine, 02 41 59 86 83

Deam-Bulles en musique chez Ackerman C’est de 16h à19 heures que fleuriront sur les pelouses de ce site troglodytique, nombre de cocktails savoureusement préparés par le mixologue Mathieu Gouret et que vous pourrez apprécier les richesses souterraines de ce lieu magique. Tarif : 5 euros, visite et dégustation.

19 rue Léopold Palustre, 02 41 53 03 21

Fête des Fouées à l’ancienne à Marson Ce soir à partir de 18 heures, cuisson de fouées à l’ancienne suivi d’une soirée dansante en plein –air (20h-1h du matin)

Et dimanche, rebelote à partir de 12h jusqu’à 19 heures avec de nombreuses animatons gratuites. Inscription : 06 81 85 39 00

Vino Valley, huitres et vins blancs de Loire Le dimanche 11 juin de 11h à 13 heures, le site saumurois vous propose une dégustation « huitres et vins », renseignements et réservation : 02 41 52 81 61



C’est la fête à Souzay ! Vous avez le choix entre la tablée « troglo » dans les rues souterraines du village aux alentours de 20 heures le samedi et les deux concerts donnés (samedi et dimanche à partir de 20h30 sur l’île de Souzay à « La Belle excuse », le Bar à vin des bords de Loire



Ile de souzay, Ferme du Port

