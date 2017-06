Trogloscope du 16 juin

Tarif "à partir de", formule 1 nuit, base 2 personnes, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend

Échappez-vous le temps d'un week-end, découvrez le monde mystérieux des troglodytes en Saumurois sous toutes ses formes :* un château sous un château : le château de Brézé * une cave champignonnière du Saumurois,* un site troglodytique artistique** : l'atelier-galerie troglodytique de Richard Rak au Manoir de la Caillère à Coutures ou l'Hélice Terrestre de l'Orbière à St-Georges-des-Sept-Voies,* un site troglodytique patrimonial** ( Rochemenier Village Troglodytique ou Pierre & Lumière à Saumur ou le Mystère des Faluns à Doué-la-Fontaine).Le soir, prenez-place dans un restaurant en cave troglodytique pour manger des fouées , petits pains qui sortent tout chauds du four à feu de bois et que vous garnissez de beurre salé, rillettes, haricots, fromage de chèvre. Ambiance très conviviale.Enfin, rendez-vous dans une cave de Saumur Brut pour déguster nos fameuses fines bulles !Séjour valable pour 2 à 4 adultes partageant la même chambre, tous les week-ends du 01er février au 30 novembre 2017.* l'hébergement avec petit déjeuner,* un dîner de fouées dans un restaurant en cave troglodytique,* la visite du château de Brézé,* la visite d'une cave champignonnière,* la visite d'un site troglodytique artistique,* la visite d'un site troglodytique patrimonial,* la visite d'une cave de Saumur Brut avec dégustation,* un carnet de séjour.** les sites touristiques artistiques et patrimoniaux doivent être choisi à la réservation. Merci d'indiquer votre choix en commentaires au moment de la validation de votre réservation.Les tarifs de nos formules varient en fonction de l'hébergement choisi. Lors de l'étape suivante de réservation, vous pourrez comparer les prix en fonction des hébergements disponibles aux dates que vous aurez sélectionnées.Pour tout renseignement sur les forfaits ou si vous avez besoin d'aide pour votre réservation, n'hésitez pas à nous contacter au, du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30.Et pour plus d'infos téléchargez le programme