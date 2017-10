Silence, on tourne... en troglo! Du rififi à Parnay City

Le gîte LES TROGLOS VERTS accueille de nombreux visiteurs depuis plus de dix ans, mais cette fois-ci, ce sont des touristes d'un genre particulier qui ont investi les lieux : une équipe de cinéastes conduite par Luc Toussaint. Attention, suspens à prévoir!

Mafia en troglo



Le tournage d'un court-métrage eut lieu au gîte "Les Troglos Verts" à Parnay les 05 et 06 Septembre 2017, après les premiers repérages réalisés au mois de janvier. Ce fut une longue préparation pour le réalisateur Luc Toussaint, qui a du "réaménager" les lieux à son icée, pour les besoins du scénario.



Les journées furent intenses car le tournage était initialement prévu sur 3 jours, mais ramené à 2 jours pour des raisons techniques et professionnelles.

Toutefois, l'ambiance fut cordiale et joyeuse.



Le court-métrage, d'une durée de 10 mn environ, est un thriller psychologique où une jeune mère de famille se retrouve confrontée à deux personnes d'une mafia qui se sont trompés de maison.



Synopsis :



Un implacable tueur de la Mafia est missionné par son père afin de retrouver, avec l’aide de son fidèle Bras Droit, deux passeurs de drogue qui se sont enfuis avec la marchandise.



Ayant retrouvé le premier, celui-ci leur indique la planque du deuxième.

Mais les deux tueurs se trompent de maison et prennent l’occupante pour la jeune femme du second passeur.



S’ensuit un jeu psychologique entre les différents personnages. Mais un événement imprévisible va bouleverser les plans de nos deux mafieux.



On ne vous en dira pas plus...



Une équipe de film lorraine et angevine L'équipe était composé en partie de personnes du Maine-et-Loire :

- Cindy Ducouret (actrice. Saumur),

- Morhad Mekhaneg (acteur. Saumur),

- Marion Brillet (régisseuse. Saumur),

- Véronique Repulles (propriétaire de Tanka, un chien Northaid. Saint Martin Du Fouilloux).



et en partie de personnes de Lorraine :

- Marc Lefebvre (acteur. St-Avold),

- Christophe Bertaux (chef-opérateur. Metz),

- Guy Gauthier (1er assistant-réalisteur. Nancy),

- Yann Jenny (ingénieur du son et monteur. Nancy),

- Luc ToussainT (réalisateur, scénariste, producteur. Nancy).



Le film sera présenté à de nombreux festivals dans l'année à venir. Il pourrait même devenir une web-série, où l'on suivrait les péripéties de la jeune mère suite aux événements de ce court-métrage, si les auspices lui sont favorables, ce que nous lui souhaitons.

Studio à louer ! Alors si vous aussi, vous avez un scénario qui nécessite des lieux insolites, n'hésitez pas à consulter le blog du gîte : www.troglonautes.com/lestroglosverts.





Merci à Luc Toussaint et à Yann Jenny, son photographe de plateau, pour ce reportage.



Lady Trog



Rédigé par Renée Frank le Mercredi 4 Octobre 2017 à 16:40 | Lu 86 fois





