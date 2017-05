Saint-Georges vs Aubeterre Les église monolithiques en France

Les Trogs sont partout furetant inlassablement à la recherche de nouveautés « anciennes ». Alors pendant que M.et Lady Trog se pavanaient au Maroc, je me suis rendue dans le Périgord Blanc dans les environs de Gurat à destination d’une autre église monolithe dans l’ombre d’Aubeterre sur Drone. Il s’agit de la « Chapelle Saint-Georges », ( XIe et XIIe siècles) percée dans le flanc de la colline, sur laquelle est bâti le village. Devenue propriétaire de l'église monolithe de Gurat, la mairie s’est déménée pour la valoriser : pas facile de « rivaliser » avec Aubeterre sur Dronne.

Alors que mon guide me conduisait sur un sentier en aplomb du centre de Gurat, dans la vallée de la Lizonne, je me trouvais devant l'église Saint George. Elle est composée d'une nef, d'un chœur et d'une abside à voûte en berceau. La nef à fond plat est assemblée et soudée à une autre plus étroite au nord, ayant une abside à ses deux extrémités. Ces deux parties sont séparées par deux colonnes ménagées dans le rocher qui portent des arcades. Une partie du berceau de la seconde nef, évidée de façon ressemble à une coupole. Je note la présence d'un « Arcosolium », sorte de caveau funéraire en forme de niche non loin des tombes rupestres.

Un panneau à son entrée nous explique, qu’un ermite a du s’installer au départ dans une cavité naturelle de la roche pour pratiquer sa religion de façon ascétique et retirée. Dans le voisinage immédiat se trouvent deux excavations qui pourraient être d'anciennes cellules d'un ermitage. D’autres religieux l’auraient rejoint pour fonder une communauté et auraient ensuite creusé cette chapelle. L'église fut un abri pour les pèlerins allant vers Saint-Jacques de Compostelle et du servir de cachette durant les différentes époques révolutionnaires.

Une étude archéologique préalable à des travaux de mise en valeur et de sécurité de l’église monolithe de Gurat a été menée. Des retombées économiques sont espérées sur la commune. Un passage de cordes dans la paroi rappelle la présence antérieure des cloches. Des cloches légendaires. Englouties dans un forage d'eau potable, elles auraient provoqué moult processions pour les remonter à la surface. En vain. L'église ne fait pas de miracle mais elle nourrit l'imaginaire. Les hypothèses et légendes fleurissent dans ce site parcouru par un passé tumultueux. Au au XVI° siècle, durant les guerres de Religions (1562-1598), il est mis à sac. La voûte au-dessus du choeur est détruite, les tombes profanées et les squelettes exhumés. Sous la Révolution, l'église servit sans doute de salpêtrière, au XIX° siècle, de grange, tandis que deux grottes étaient transformées en four à pain.



«On est sur un parcours incroyable: Gurat, Aubeterre, Saint-Émilion»



Alors si vous allez à Aubeterre,

Vous savez ce qu’il vous faut faire…

Arrétez vous là,

Parole de Troglita



