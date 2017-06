Les Pommes Tapées nouvelles Apple story news

Le troglo des Pommes Tapées à Turquant s’appelle désormais « Les Pommes tapées du Val de Loire ». Changement de nom, changement de propriétaire, changement d’époque.





Charline Martin et Romain Perru sont les nouveaux propriétaires du site initié par Alain Ludin. Ils prennent le relais de François Vermuelen avec la ferme intention de secouer et tailler le pommier pour lui redonner vigueur.







Cela passe par des choix stratégiques visant à augmenter la fréquence de visites : réaménagement des salles intérieures, nouveau film diffusé sur roche, en tenant compte de l'expérience menée notamment chez Ackerman, supports ludiques pour les petits « n'enfants », salle de réception pour les groupes, les projets ne manquent pas pour les futurs 3O ans du site, l'année prochaine. Joli défi à suivre. Le site fera partie du rajeunissement poéré sur ce lieu historique. Souhaitons leur un avenir sans pépins au coté d'un Village d'Art qui semble les accumuler… (à suivre). Eux ont la foi et la jeunesse.



Pour la pettie histoire, avant notre visite, une bande de quatre cyclistes qui s'apprêtait à se rendre en Grèce à vélo, m'a interpelé, voyant en moi un autochtone pressenti pour les abreuver d'informations. Je me suis exécuté sans ambages. Après les "Pommes tapées", ils se sont rendus au Bistroglo, à Turquant.



