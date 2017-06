Les Perrières, dernières

Visite du dessus et du dessous

Les samedis 17 juin, 8 juillet, et 2août, la visite programmée du Mystère des Faluns sera réalisée par l’animateur du patrimoine et suivie d’une balade sur le dessus des caves.



Recherche et identification de fossiles

Ça, c’est programmé pour le 12 juillet et le 9 août prochain. D’abord la visite du Mystère des Faluns suivie d’un atelier de recherche de fossiles.