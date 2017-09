Les Journées « troglo » du Patrimoine Demandez le programme !

Ce week-end, près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes et proposent plus de 26 000 animations pour la 34e édition des Journées européennes du patrimoine.

Comme partout en France, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 en Anjou avec quelques parcours en troglos et en caves, ce qui nous intéresse au plus haut point.



A Doué-La Fontaine, les Perrières Les carrières de Falun « les Perrières » (18 et 19ème siècles) ont été réutilisées en habitats jusqu’aux années 1970, puis transformées en 1989 en centre d’accueil. S’y ajoute dorénavant le site : le mystère des faluns.



Land Art en troglo

Une restitution et une présentation d’œuvres réalisées par une vingtaine d’artistes internationaux, spécialisés dans le Land Art et en résidence d’artistes à Doué-en-Anjou au mois de septembre ont été organisées. Le thème choisi a abordé la relation de l’art aux espaces souterrains, ainsi que leur environnement (coteaux, bords de Loire, etc...). Une exposition est visible au Centre d’Hébergement des Perrières, ainsi qu’une impressionnante collection de fossiles des Faluns présentée par un professionnel. Sur place également il sera possible de s’initier à la gravure sur tuffeau en partenariat avec l’association CTATP. Infos pratiques : Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (visite gratuite).



Le Mystère des faluns

Sur près de 600 mètres, les caves cathédrales du Mystère des Faluns, plongent le visiteur dans le crétacé supérieur pour découvrir l’histoire du falun, ce calcaire coquillier qui a façonné au cours des siècles le paysage de Doué-la-Fontaine.

Infos pratiques : Ouverture du 11 février au 14 juin 2017, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, tous les jours sauf le lundi (ouvert les jours fériés). Du 15 juin au 14 septembre 2017, de 10h à 19h, tous les jours. Du 15 septembre au 5 novembre, de 10h-12h30 et de 14h à 18h, tous les jours sauf le lundi. Le site et la scénographie sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Attention, la température est fraîche (12°C) dans les galeries, prévoir de quoi se couvrir. Possibilité de pique-niquer en extérieur. Site des Perrières 7 rue d’Anjou, Doué-la-Fontaine, 49 700 Doué-en-Anjou. Téléphone : 02 41 59 71 29.



Parcours en caves







Caves Bouvet-Ladubay

Saint-Hilaire-Saint-Florent, 11 rue Jean Ackerman

Visites guidées de la cave, de la cathédrale engloutie, des archives, de la collection d’étiquettes, du bureau d’Étienne Bouvet, du petit théâtre et dégustations. Découverte des étapes d’élaboration de la Méthode Traditionnelle.

Départ des visites à 10h30, 14h et 16h. Durée : 2h - tarif préférentiel : 3€ - dans la limite des places disponibles - réservation conseillée. 9h - 19h

Tél. 02 41 83 83 83

Accès possible aux personnes à mobilité réduite



Caves Veuve Amiot

Saint-Hilaire Saint-Florent, 19-21 rue Jean Ackerman

Visites théâtralisées et parcours animé dans les caves troglodytiques. Réservation conseillée. Départ des visites toutes les heures. 10h - 19h

Tél. 02 41 83 14 14



Caves Langlois-Chateau

3 rue Léopold Palustre

Avec l’école du vin retournez sur les bancs de l’école pour réviser les bases en œnologie, suivi d’une visite des caves. Départ à 14h15. 10h - 12h30 et 14h - 18h30

Tél. 02 41 40 21 40



Caves Ackerman

19 rue Léopold Palustre

Visites libres ou guidées des caves, découverte des installations artistiques de Bertrand Gadenne, Julien Salaud et Vincent Mauger. Dégustations commentées. Visites guidées à 11h, 15h et 17h. Durée : 1h30. Tarif spécial : 3€ - gratuit pour les moins de 14 ans.

9h30 - 18h30 (dernier accès 17h)

Tél. 02 41 53 03 10

Accès possible aux personnes à mobilité réduite



Gratien Meyer

Derrière la façade de son bâtiment art-déco, Gratien et Meyer cache près de 4 kms de galeries creusées au cœur de la Tuffe directement sous le coteau. il reste des galeries inoccupées rassemblant de nombreux souvenirs sur l’histoire de la maison.

Pour toutes informations contactez la boutique Gratien et Meyer au 02 41 83 13 32 ou

