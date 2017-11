Le manuel du parfait troglo (4) Précautions

Dialogue. Il s’agit d’aborder la structure même de votre future habitation.

Mister Trog : “J’me souviens qu’on a failli acheter un troglo, une belle ruine “romantique” avec du lierre dégoulinant sur la roche, c’était booooooo!”

Troglita : “Stop!, excuse-moi, je suis ‘roche à roche’…" pierre qui roule…”. Moi, avant toute chose, je veux être sûre que le ciel ne me tombe pas sur la tête. C’est bien son genre à Troglita, cartésienne à souhait, 2 et 2 font forcément 4. Quelques conseils (nous disons bien conseils!) préliminaires aux futurs acheteurs, avant l’étude du terrain…



Quelques généralités De préférence, évitez l’exposition au nord. L’ensoleillement n’est pas négligeable, surtout en hiver. N’hésitez pas à effleurer la roche, si le tuffeau “colle” : source d’humidité. Observez sa couleur, le vert sombre n’est pas bon signe. Humez l’air : sniffez! Pas bon, si odeur de renfermé, il faut de la circulation d’air. L’endroit vous plait, asseyez-vous et réflechissez, prenez votre temps. Zen. Contactez les spécialistes et notamment les docteurs de la roche, les spécialistes. A toi Troglita…



Prenons en effet le temps d'étudier le terrain. Faire appel à un géologue ( article 171) , mais dans quel but?Explorateur scientifique de la terre, le géologue observe, prélève et analyse l'écorce terrestre. Il étudie la composition, la structure, la physique, l'histoire et l'évolution de notre planète et de son sol. Le géologue apporte son expertise dans de nombreux domaines : la recherche de matières premières (pétrole, gaz, fer, charbon, uranium…), la prévention des risques naturels (éboulements, glissements de terrain, séisme…),etc. Dans tous ces cas, le géologue intervient en amont dans le cadre de travaux d’études qui doivent éclairer les prises de décisions en matière d’aménagement, d’investissements…C'est lui qui fera un étude détaillée de votre future habitation et si des travaux de confortement sont à envisager, définira avec précision les zones fragiles et préconisera tel ou tel type de consolidation. Ainsi notre " Docteu r" Léotot, est appelé par nombre de particuliers et de municipalités pour constater, préconiser et au besoin accompagner toute action réparatrice. connaissant le territoire encore mieux que sa poche, il est souvent missioné pour suivre des chantiers, par exemple au château et à l'Eglise de Parnay, ou encore chez les trogs...Il pourra éventuellement proposer à l'entreprise que vous avez choisi le type de matériel à utliser (filets, split set, .)

Il est donc important de comprendre votre "troglo", savoir comment se comporte la roche, où se situent les failles, les zones fragiles, déterminer les risques et les aléas.

Allez, je ne résiste pas.Voici un aperçu de l'etude géologique du Maine et Loire :

L'Anjou noir, situé à l'Ouest du département, est représenté par des roches métamorphiques et magmatiques du Massif armoricain. Ces roches sont datées du Précambrien et du Paléozoïque ( Ere Primaire ), autrement dit d'avant 245 Ma.

L'Anjou blanc, situé à l'Est du département, est représenté par des roches sédimentaires du Bassin parisien. Ces roches sont datées du Mésozoïque (Ere Secondaire) et du Cénozoïque (regroupant Paléogène, Néogène et Quaternaire, ce dernier étant les alluvions actuelles), autrement dit après 245 Ma.

Les faluns sont des dépôts du Miocène (dans le Néogène). Ce sont donc les terrains en jaune sur la carte. Nous en trouvons donc au NE, du côté de Baugé et de Noyant (ces faluns continuent en Indre-et-Loire, et sont appelés Faluns de Touraine), et également au Sud de la Loire, en de nombreuses localités.

Quelques unes des communes concernées : Doué-la-Fontaine, Martigné-Briand, Noyant, Soulanger, Valanjou, Champ-sur-Layon, Tigné, Pontigné, Sceaux d’Anjou, Gonnord, Noëllet, La Beurelière, Chazé-Henri, Le Haguineau, Aubigné-sur-Layon, Brigné-sur-Layon, Montjean-sur-Loire, Lasse, Soussigné, Savigné…





Hors donc! une supposition? le diagnostic réalisé vous pousse dans une confirmation de votre désir d'achat, conscient des travaux à réaliser. Et si l'on faisait maintenant un état des lieux?, les limites de propriété... celle du dessus, celle du dessous...



A suivre...



recherches Troglita, co-écrit par "chef' Troglita et Mister Trog.



Vous l'aurez compris l'étude géologique est très souvent incontournable. elle vous permet de savoir où vous méttez les pieds, et pourra vous guider dans un choix qui peut se révéler épineux par la suite, si toutes les précautions ont été prises. Nous sommes loin du romantisme du départ... Mais quelle belle aventure pour qui aime la pierre!



