Le Cirque, c’est Bidon Pestacle à ne pas manquer

Une fois n’est pas coutume. Les Trogs sont sortis de leurs tanières troglodytiques, comme les taupes surgissent en plein champ. En l’occurrence, elles émergèrent dans un grand espace vert du côté arrière de l’église de Montsoreau occupé par des roulottes à l’ancienne, disposées en demi-cercle, face à une estrade copieusement occupée par nombre de visiteurs du territoire pour l’occasion venus assister à l’une des représentations données par le Cirque Bidon. La dernière fois qu’ils sont venus « sévir » ici, c’était il y a trois ans. Un cirque pas comme les autres.



Bulle de rêve Le cirque Bidon vogue de ville en ville “ au rythme des chevaux ”. La troupe égrainera ses « Bulles de rêve » dans le 49 jusqu’au 23 août à Saint Florent le Vieil, après s’être produit à Saumur (12, 13 15, 16 et 17 juillet) et dans de nombreuses cités du territoire de Gennes à Montjean sur Loire en passant par Rochefort ou encore Brissac.

On est loin de toute forme de modernité dans ce cirque « pas comme les autres » qui allie théâtre populaire, style commedia dell'arte, aux acrobaties, pantalonnades et autres circonvolutions équestres pour près de trois heures de pur bonheur.

Vrai de vrai Il y a là des ingrédients simples mais savamment dosées d’humour parfois grinçant, de grâce voluptueuse, de poésie et de mélancolie. Il y a là la chaleur tombante d’une nuit d’été, un silence juste entrecoupé par les mélodies harmonieuses du petit orchestre ou par les salves d’applaudissement d’un public rapidement conquis. Il y a aussi, à l’entracte, le délicieux kir au gingembre. On sourit, on rit à se tordre ou à pleurer. La magie agit sous le regard affable de François Bidon, silhouette imposante, barbe blanche qui veille sur ses ouailles, ses poules dressées, et son public. Défilé de sketches, défilé de mode croustillant et caustique à souhait, tout est à voir, revoir et consommer sans modération.

« À la fin de toutes les représentations, les spectateurs sont émus, raconte le grand chef. On fait du cirque qui touche les gens, qui va droit au cœur. »



Du vrai cirque, de la vraie vie.



www.cirquebidon.fr, www.facebook.com/cirquebidon,

Tel : 06 71 74 19 97

Tarifs adulte : 12 euros, Tarifs enfant : 6 euros,

Kir gingembre pas cher



