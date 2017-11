L’Afrique des trous noirs

L’émission interroge Apoli Bertrand Kameni, Docteur en science politique à l’université de Strasbourg.Les minerais sont de plus en plus recherchés et achetés : à cela, des raisons bien connues. Les effets de la mondialisation économique, l’essor magistral de l’informatique et de l’électronique depuis des décennies, les progrès des télécommunications, l’urbanisation, etc. Certains de ces minerais sont particulièrement convoités et se trouvent dans certaines régions du monde très particulières, territoires souvent parcourus par des conflits armés. Le lien entre rareté de certains minerais et protection des sources d’approvisionnement est un élément clé de la géopolitique contemporaine, tout comme on parle d’ailleurs de « la géopolitique des tubes » ou de la géopolitique des terres rares.Conflits à relier aux révolutions technologiques…Pour plus d’infos