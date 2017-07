Fraîcheur estivale en troglos

Créatrice et gérante de l’entreprise «Parad’Izia-K, Le Cheval Autrement», Izia Le Goff propose pour la seconde fois et pour cette cinquième édition, des numéros dans lesquels elle mise sur la confiance et la complicité construites au fil des années avec ses trois chevaux Radjah, Ockland et Pépito. Profitez de l’occasion pour visiter les caves monumentales de la maison Ackerman.Adresse : 19, rue Léopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent 49400 SAUMUR Téléphone : 02 41 53 03 21 Email : contact@ackerman.fr