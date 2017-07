En quête de… Paris Le Mille feuille parisien

« À Lutèce voguant aux aurores de nacre,

Clocher, sonne là haut la cloche des patries

À la cité des rois, des croix, des gueux, des sacres,

Que retentisse encore le glas gras des tueries

À la ville lumière éteinte en simulacres,

Fous nous le gros bourdon, beffroi du capital

Carillons, sonnez tous à cette capitale

Que la guerre épargna et que la paix massacre »

Il était mille fois Paris...

Paris, aux mille facettes est magnifié ici par Claude Nougaro. Nombreux sont ceux qui l’arpentent quotidiennement ou la redécouvre à chaque pas. Je croyais bien la connaître pour y avoir vécu trop longtemps. Sauf qu’à des fins d’études pour la bonne cause, me voici contraint et forcé (hypocrite !) d’aller effleurer ses dessous, en passant par la case départ : la quête d’archives souterraines.

Me v’la redevenu étudiant-diant diant ! Muni de ma trousse d’écollier ou de soixantehuitard attardé je pénètre dans des lieux fréquentés il y a près de quarante ans ! La Bibliothèque Nationale, les Archives regroupées à Paris, Pierrefitte, Le Mans, la Bibliothèque de Paris…

Et bien devinez quoi ? Bonne pioche ! Paris n’a rien à envier à Rome. La ville regorge de veines, de vaisseaux qui irriguent son cœur truffé d’alvéoles, d’anciennes cavités et de nombreuses histoires à dormir debout, assis ou couché qui remontent jusqu’à l’antique Lutèce, ville de potiers, de glaise vétue.





Et donc la Taupe que je suis se trouve transformée en rat de bibliothèque, ou rat d’égouts-refuge. Et donc chers afficionados, je compulse, recueille, archive, nombre d’infos que je divulguerai au goutte à goutte durant tout l’été, à partir de Paris, de Nantes, d’Aglou (Maroc) ou d’ailleurs…Vous avez aimé cet article, cliquez sur “j’aime”.



Rédigé par Patrick Edgard Rosa le Jeudi 6 Juillet 2017





