Cocorico Troglo à Parnay

(Matthieu Vallée)

Parnay, petite commune, gagne à être découverte et connue. Il y a peu de temps, juste après la « une de couv » et les éloquents portraits de notre Jupiter national et du « Zeus » international qui se prend pour une bombe, paraît le portrait d’un homme tranquille qui ne fait pas de bulles.





Château Yvonne et Matthieu Vallée Ils sont inséparables dans l’élaboration de l’un des nombreux élixirs élaborés dans le Saumur-Champigny. S’il fait la « couv » du Point, le numéro consacre son « spécial vins » avec un guide complet concernant 145 grandes bouteilles, 531 vins et 13 appellations spéciales.

Matthieu vient de terminer les vendanges. Affaire et homme à suivre. Vous le trouverez souvent dans ses vignes, toujours le sourire aux lèvres.







En attendant, lisez le Point du 7 septembre dernier.



Rejoignez nous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/troglonautes

Vous avez aimé cet article, cliquez sur “j’aime”.



Et puis, il y a les anciennes caves troglodytiques munies d’une splendide verrière restée dans son jus, où sont entreposées les barriques, silencieusement alignées. L’alchimie opère tanquillement.En attendant, lisez le Point du 7 septembre dernier.Vous avez aimé cet article, cliquez sur “j’aime”.