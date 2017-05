Chapeau ! les troglos ! En kiosque, 6 euros 90 !

Quelle surprise ! Je ne savais pas que nos antres locales et extra-locales avaient été magnifiées dans un Hors-série exceptionnel consacré au Monde Souterrain (toujours interdit aux « barbies ») qui me tient tant à cœur. Alors, si le vôtre vous en dit, placez 6 euros 90 dans cet investissement sans conséquence, si ce n’est celui de contribuer à la diffusion concernant la valorisation de nos lumineuses (et sombres) richesses. Demandez en kiosque « Mystères sous la terre, en Pays de Loire. »



Bon, ok, c’est « mes zigs » en page d’intro (j’savais même pas !). Mais j’en reste bouche bée : au programme, la découverte de notre « chou-chol », souterrains, résidences troglodytiques, grottes, mines et … sites archéologiques ! Un véritable Guide du grottard (tiens, en v’la une idée…). Même qu’y en a que je découvre pour la première fois. Mais je suis un novice à coté de Nanard Foyer « le pape des troglos », des Docteur Léotot et autres spécialistes. Peu importe, on continue d’écrire notre Saga souterraine avec des lieux insolites à découvrir… et justement, je découvre que le nouveau repaire des Trogs, sis à Trentemoult (Rezé pour les intimes), est tout proche de la Chapelle Saint-Lupien, en voie d’extraction… Moi qui pensais m’assurer une retraite tranquille au bord de la Loire dans un p’tit port d’anciens pêcheurs, voilà que les souterrains me rattrapent.

A suivre.





