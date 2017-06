Avis à la population ! L’actu à Parnay City

Quoi ! il se passe quelque chose à Parnay !? Il y a quelques mois, on pouvait compter sur les doigts d’aucune main, le nombre de commerces parnaysiens, à moins d’entrer dans les tanières parfois troglodytiques de ce paisible village (le mien) qui se gave tranquillement du soleil d’un été qui semble prometteur. C’était sans compter sur la farouche dynamique de Régis Vincenot « tandemysé » avec celle du Château de Parnay et de son chevalier servant, Mathias Levron. 1+1= une boulange et un caveau de dégustation inauguré jeudi dernier le long de la départementale assermentée à la Loire… à Parnay. En images.





Deux nouveaux bâtiments bordent la départementale, le long de la Loire

Mathias Levron accueille les nouveaux visiteurs

Les voisins viticulteurs étaient au rendez-vous

Une sélection de breuvages de choix vous attendent

Le Caveau destiné à l’accueil du public

Patrice Chesneau, maitre de cérémonie



Château de Parnay

1 rue Antoine Cristal

49730 PARNAY

Tél.02.41.38.10.85

Fax.02.41.38.18.04

bureau@chateaudeparnay.fr

Octobre à Avril :

Du lundi au samedi de 10h-12h30 / 14h-18h30

Le caveau de dégustation est ouvert tous les dimanches pendant les vacances scolaires.

Mai à Septembre

Tous les jours et jours fériés de 10h-12h45 / 14h-19h



Fief de l'Anjou Vélo Vintage et partenaire des premières heures, le Château de Parnay et sa fabuleuse histoire d'Antoine Cristal, illustre personnage de la Belle époque, étonnent toujours le visiteur. Cette année encore les cyclistes de l'Anjou Vélo Vintage auront le privilège de découvrir ces lieux enchanteurs et de goûter à la production du domaine spécialisé dans les grands vins de Saumur.



Rédigé par Patrick Edgard Rosa le Lundi 19 Juin 2017 à 08:49 | Lu 27 fois





