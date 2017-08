Août en troglo, dans le Saumurois Actu troglo

C’est bientôt la fin des vacances pour certains. Retour dans « notre saumurois natal » qui offre comme chaque été un choix de sites (troglos !) dévolus à toutes sortes de distractions à la fraîche !

Alors, malgré les distances qui me séparent momentanément du territoire, voici quelques suggestions pour agrémenter ces dernières journées.





La sélection des Trogs Avant le 25 août : Visite découverte : "Nantilly, secrets troglodytes"

Le quartier de Nantilly recèle des cavités bien mystérieuses, invisibles à qui ne sait les deviner. Autrefois creusées pour en extraire le précieux tuffeau, les galeries ont aussi servi d'entrepôts, d'abris et de rues souterraines comme en témoignent les graffitis et les ramifications aujourd'hui condamnées. Une flânerie à la découverte de trois sites insolites du plus vieux quartier de Saumur.

Inscription obligatoire, places limitées. Tarifs : de 2 à 5€.

Du vendredi 16 juin au vendredi 25 août 2017 : Vendredi de 17:00 à 19:00 Adresse : Eglise de Nantilly 49400 SAUMUR Téléphone : 02 41 83 30 31 Email : villearthistoire@ville-saumur.fr



Exposition de peinture par Bernard DELAUNAY à Turquant

Du mardi 23 mai au samedi 30 septembre 2017 : Ouvert tous les jours sauf lundi, dimanche de 10:30 à 21:00 Tous les jours de 10h30 à 21h en juillet et août Adresse : Bistroglo Rue Château Gaillard 49730 TURQUANT Téléphone : 02 41 40 22 36 Email : bistrogloglo@gmail.com



Découverte du dessus et du dessous au Mystère des Faluns

Visite accompagnée du Mystère des Faluns suivie d'une balade découverte du dessus de la scénographie. Cette promenade vous permettra de découvrir ce qui recouvre la scénographie.

Tarifs : 9€ adulte / 8€ enfants de 12 à 18 ans / 6.50€ enfants de 5 à 11 ans.

Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29.

Adresse : 7 rue d'Anjou Doué-la-Fontaine 49700 DOUE EN ANJOU Téléphone : 02 41 59 71 29 Email : contact@les-perrieres.com



De la Sculpture à la Nature au Bioparc

Découvrez le savoir-faire de nos amis artistes du Niger ! Sculptures sur bois monumentales ou réalisées en laiton par la technique traditionnelle de la cire perdue sont créées devant vous et vendues au profit du Projet Nature Girafes du Niger. Rencontrez ces artistes, admirez leur travail, assistez à la fonte du métal, et proposez à vos enfants d'apprendre à sculpter lors d'un atelier. Tarifs de l'accès au Bioparc : adultes : 21 € ; enfants de 3 à 10 ans : 16 € ; demandeurs d'emploi et personnes handicapées : 19 €.

Ouverture(s) : Du samedi 08 juillet au dimanche 27 août 2017 : Ouvert tous les jours de 09:00 à 19:00 Adresse : Route de Cholet Doué-la-Fontaine 49700 DOUE EN ANJOU Téléphone : 02 41 59 18 58 Email : infos@bioparc-zoo.fr



Exposition de Bertrand Garenne aux Caves Ackerman

Une nouvelle oeuvre monumentale est présentée dans les caves troglodytiques de la Maison Ackerman ; il s'agit de « Fragments d'un paysage mythologique » de Bertrand Garenne. Une invitation au voyage dans les profondeurs de la terre, une métamorphose des lieux propice à la démesure et à l'imaginaire. Bertrand, troisième lauréat, nous offre des mises en scènes picturales numériques s'intégrant et se fondant parfaitement bien dans ces vastes scénographies artistiques multi-sensorielles et immersives. Le visiteur devient acteur de cette mise en scène unique en son genre.

Du vendredi 14 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019 : Ouvert tous les jours Adresse : 19, rue Léopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent 49400 SAUMUR Téléphone : 02 41 53 03 21 Email : contact@ackerman.fr



Découverte des troglos et de la vigne en gyropode tout-terrain

Partez à la découverte du magnifique village troglodytique de Souzay-Champigny en segway tout-terrain. Une manière encore plus insolite et surtout très ludique de découvrir ce lieu magique. Profitez d'un magnifique panorama sur la vallée de la Loire. Découvrez aussi lors de votre balade les vignes et le vignoble. Après une rapide formation, vous pourrez vous déplacer sans effort et sans bruit, grâce au seul poids de votre corps.

Durée 1h30 - Tarifs : adulte 39 € ; enfant (de 10 à 16 ans) 29 € - Sur réservation - Minimum 4 personnes - Prévoir une tenue adaptée à l'activité et des chaussures fermées.

Jusqu’ au dimanche 17 septembre 2017 : Ouvert tous les jours Adresse : Départ Place de la mairie 49400 SOUZAY CHAMPIGNY Email : gyroway.contact@gmail.com



Expo de peinture à la Rose Bleue

Le site de la Rose Bleue vous propose de découvrir jusqu’au 28 août « expo Clobé », Peintures du Moment, autour d’un thé, d’un café ou d’une autre boisson à votre choix dans un espace toujours délicieusement dévolu à la détente, naturellement… troglo ! Du mardi au samedi, de 14 à 19 H.



